İsmail Kartal: 'Son maça taşıyalım'

Trendyol Süper Lig'deki son maçında Kayserispor'u yenerek şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe'de bozulan moraller az da olsa yerine gelirken, tüm camianın gözü bugünkü Galatasaray derbisine çevrildi. Lig liderini deplasmanda yenerek şampiyonluk ümitlerini korumak isteyen sarı-lacivertli takımda tek hedef galibiyet.
İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ
Zorlu mücadele öncesi oyuncularıyla bir toplantı yapan teknik direktör İsmail Kartal'ın, "İstemediğimiz puan kayıpları yaşadık ve rakibimize avantaj verdik. Ama maç anında bunu düşünmenizi istemiyorum. Tüm konsantrasyonunuzu sahaya ve galibiyete verin. Rakibin avantajı var ama derbide her şey bizim elimizde. Kazanarak şampiyonluk şansımızı son maça taşıyalım ve üzdüğümüz taraftarımızın gönlünü alalım" dediği öğrenildi.
KART SINIRINDAKİLERE UYARI
Sarı-lacivertli takımın teknik patronu ayrıca kart sınırındaki oyuncuları uyarırken, "İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci sakatlıkları nedeniyle yoklar. Eksiklerimiz fazla ve bu yüzden hepinize ihtiyacım var. Biliyorsunuz derbiler ekstra gergin geçiyor. Bunun bilincinde sahaya çıkın. Kart sınırında olan isimlerin hakeme şiddetli itirazda bulunmasını istemiyorum. Hepinize son dakikaya kadar ihtiyacım var. Hem sakatlığa karşı hem de gereksiz kart için gerekli önlemlerinizi alın. Ben size güveniyorum" ifadelerini kullandığı bildirildi.
İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ
Zorlu mücadele öncesi oyuncularıyla bir toplantı yapan teknik direktör İsmail Kartal'ın, "İstemediğimiz puan kayıpları yaşadık ve rakibimize avantaj verdik. Ama maç anında bunu düşünmenizi istemiyorum. Tüm konsantrasyonunuzu sahaya ve galibiyete verin. Rakibin avantajı var ama derbide her şey bizim elimizde. Kazanarak şampiyonluk şansımızı son maça taşıyalım ve üzdüğümüz taraftarımızın gönlünü alalım" dediği öğrenildi.
KART SINIRINDAKİLERE UYARI
Sarı-lacivertli takımın teknik patronu ayrıca kart sınırındaki oyuncuları uyarırken, "İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci sakatlıkları nedeniyle yoklar. Eksiklerimiz fazla ve bu yüzden hepinize ihtiyacım var. Biliyorsunuz derbiler ekstra gergin geçiyor. Bunun bilincinde sahaya çıkın. Kart sınırında olan isimlerin hakeme şiddetli itirazda bulunmasını istemiyorum. Hepinize son dakikaya kadar ihtiyacım var. Hem sakatlığa karşı hem de gereksiz kart için gerekli önlemlerinizi alın. Ben size güveniyorum" ifadelerini kullandığı bildirildi.