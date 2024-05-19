Okan Buruk: 'Maçtan sonra parti!'

Trendyol Süper Lig'de bugün kazanması ya da berabere kalması halinde şampiyonluğunu bitime bir hafta kala garantileyecek olan Galatasaray'da bu kez futbolcular partiden değil Florya'dan derbiye gelecekler.
Sarı-kırmızılı takımda geçen sezon şampiyonluğun garantilenmesinden dolayı oyunculara Rams Park'taki derbi öncesi herhangi bir kısıtlama gelmemişti. Bu nedenle 3-0'lık galibiyete rağmen derbi sonrası ortaya ilginç diyaloglar çıkmıştı.
Bu sefer son 2 haftaya 6 puan farkla önde giren sarı-kırmızılılarda iş sıkı tutuldu. Hem yönetim hem de teknik heyet futbolcuların rehavete kapılmamaları için bütün hafta boyunce elinden ne geliyorsa yaptı.
OKAN BURUK'UN MESAJI
Teknik direktör Okan Buruk ise takımla yaptığı son toplantıda galibiyet vurgusu yaparken, "Elbette eğlenmek en doğal hakkınız, ama ortada kazanmamız gereken bir maç var. Bu sezon ligde inanılmaz bir iş çıkardık ve liderlik koltuğunda oturuyoruz. Fakat daha hiçbir şey bitmedi. Bunun sonu bize yakışan şekilde olmalı. Yine kampa girmeyeceğiz, ama sizden ricam en iyi şekilde bu maça çıkmanız. Bu nedenle uykunuza özen gösterin ve tüm konsantrasyonunuzu derbiye verin. Derbiyi kazanalım kazanalım partiyi o zaman hep birlikte yaparız" dediği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı takımda geçen sezon şampiyonluğun garantilenmesinden dolayı oyunculara Rams Park'taki derbi öncesi herhangi bir kısıtlama gelmemişti. Bu nedenle 3-0'lık galibiyete rağmen derbi sonrası ortaya ilginç diyaloglar çıkmıştı.
Bu sefer son 2 haftaya 6 puan farkla önde giren sarı-kırmızılılarda iş sıkı tutuldu. Hem yönetim hem de teknik heyet futbolcuların rehavete kapılmamaları için bütün hafta boyunce elinden ne geliyorsa yaptı.
OKAN BURUK'UN MESAJI
Teknik direktör Okan Buruk ise takımla yaptığı son toplantıda galibiyet vurgusu yaparken, "Elbette eğlenmek en doğal hakkınız, ama ortada kazanmamız gereken bir maç var. Bu sezon ligde inanılmaz bir iş çıkardık ve liderlik koltuğunda oturuyoruz. Fakat daha hiçbir şey bitmedi. Bunun sonu bize yakışan şekilde olmalı. Yine kampa girmeyeceğiz, ama sizden ricam en iyi şekilde bu maça çıkmanız. Bu nedenle uykunuza özen gösterin ve tüm konsantrasyonunuzu derbiye verin. Derbiyi kazanalım kazanalım partiyi o zaman hep birlikte yaparız" dediği öğrenildi.