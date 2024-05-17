Galatasaray - Fenerbahçe Maçı İddaa Oyna

Süper Lig'in zirve mücadelesini kızıştıracak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs'ta! Bilyoner'de iddaa oranları açıklandı, Galatasaray favori gösteriliyor.



Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi Canlı İddaa Oyna



Galatasaray 1.96, Fenerbahçe 2.60!



Sezonun en önemli maçlarından biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için iddaa oranları belli oldu. Bilyoner'de açıklanan oranlara göre Galatasaray 1.96'lık oranla favori gösterilirken, Fenerbahçe'nin galibiyet oranı 2.60 olarak belirlendi. Maçın berabere bitmesi için verilen oran ise 3.37.



2.5 gol üst için 1.37, 2.5 gol alt için ise 2.17 oran verilmiş durumda.



Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de golsüz berabere kalan iki ezeli rakip, bu kez Bilyoner'de heyecan dolu bir maça imza atacak.



Galatasaray 1 puanla şampiyonluk yolunda!



Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 36 haftayı 99 puanla lider tamamladı. Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe derbisinden 1 puan alırsa 24. şampiyonluklarını ilan edecek.



Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı ise zayıf. İsmail Kartal'ın öğrencileri Galatasaray'ın iki maçını da kaybetmesi ve kalan iki maçını kazanması gerekiyor.



Heyecan Bilyoner'de!



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