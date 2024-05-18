Süper Lig'den düşen ikinci takım Karagümrük oldu!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. Karagümrük bu sonuçla lige veda etti.



İlk yarısı 0-0 biten maçın ardından Gaziantep, 47. dakikada Ertuğrul Ersoy'un golüyle öne geçti.



Karagümrük'te Federico Ceccherini, 53. dakikada VAR incelemesinin ardından Lazar Markovic'e yaptığı faul nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.



Markao, 67. dakikada ceza sahası dışından attığı golle skora dengeyi getirdi.



Gaziantep, 90. dakikada Marko Jevtovic ve 90+9. dakikada Monteiro'nun golleriyle kazandı.



Bu sonucun ardından Gaziantep 41 puana yükseldi. Karagümrük ise 37 puanda kaldı.



Karagümrük, son hafta Samsunspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Pendikspor'a konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



20'nci dakikada Gradel'in ceza alanına ortasına iyi yükselen Badji'nin kafa vuruşu yandan auta çıktı.

31'inci dakikada N'Koulou'nun ceza alanına ortasına iyi yükselen Dijilobodji'nin kafa vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

47'nci dakikada Ogün Özçiçek'in ceza alanına ortaladığı topa Ertuğrul Ersoy kafayla vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

55'inci dakikada Markovic topla buluştuğu sırada Fatih Karagümrüklü oyuncu Ceccherini tarafından faul ile düşürüldü. Karşılaşmanın hakemi Zorbay küçük bu pozisyonun ardından Ceccherini'ye sarı kartını gösterdi. Ancak hakem Zorbay Küçük, VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonu yeniden izledi ve sarı kartı iptal ederek Ceccherini'yi kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

67'nci dakikada Gaziantep FK savunmasının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Markao, ceza alanı dışından sert şutu ağlarla buluştu: 1-1.

78'inci dakikada Sorescu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Badji'nin plase vuruşu direğe çarparak oyun alanına döndü.

90'ıncı dakikada Sorescu'nun ortsında ceza alanı içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Jevtovic'in sert şutu filelerle buluştu: 2-1.

90+7'nci dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu sağ kanattan taşıdığı topu ceza alanı içerisinde Monteiro'ya aktardı. Monteiro'nun plase vuruşu ağlara gitti: 3-1.



STAT: Kalyon

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Erdem Bayık

GAZİANTEP FK: Nita - M'Bakata (Dk. 42 Ömürcan Artan), Ertuğrul Ersoy, Dijilobojdji, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek (Dk. 69 Sorescu), N'Koulou (Dk. 89 Jevtovic), Maxim (Dk. 89 İlker Karakaş), Gradel, Badji, Markovic (Dk. 69 Monteiro)

FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu - Brisachi, Koray Günter, Ceccherini, Levent Mercan, Kourbelis (Dk. 79 Bertolacci), Can Keleş (Dk. 59 Güven Yalçın), Rohden (Dk. 90 Paoletti), Eysseric (Dk. 59 Nazım Sangare), Mendes, Markao (Dk. 90 Lassagna)

KIRMIZI KART: Dk. 55 Ceccherini (Fatih Karagümrük)

GOLLER: Dk. 47 Ertuğrul Ersoy, Dk. 90 Jevtovic, Dk. 90+7 Monteiro (Gaziantep FK) - Dk. 67 Markao (Fatih Karügümrük)

SARI KARTLAR: Badji, Jevtovic (Gaziantep FK) - Kourbelis, Rohden (Fatih Karagümrük)





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