Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Avrupa kupaları ve kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren 7 maç aynı anda oynandı.
Trabzonspor, ligde 3. olmayı garantiledi. Karagümrük, İstanbulspor'un ardından ligden düşen 2. takım oldu. Pendikspor'un ligde kalması ise milyonda bir ihtimale bağlı...
TOPLU SKORLAR
Başakşehir 0-1 Trabzonspor
Beşiktaş 2-2 Hatayspor
Gaziantep 3-1 Karagümrük
Samsunspor 1-1 Alanyaspor
Rizespor 0-0 Kasımpaşa
Ankaragücü 0-0 Pendikspor
Kayserispor 2-2 Konyaspor
İstanbulspor 1-3 Sivasspor
Antalyaspor 2-1 Adana Demirspor
PUAN DURUMU
Trabzonspor, ligde 3. olmayı garantiledi. Karagümrük, İstanbulspor'un ardından ligden düşen 2. takım oldu. Pendikspor'un ligde kalması ise milyonda bir ihtimale bağlı...
TOPLU SKORLAR
Başakşehir 0-1 Trabzonspor
Beşiktaş 2-2 Hatayspor
Gaziantep 3-1 Karagümrük
Samsunspor 1-1 Alanyaspor
Rizespor 0-0 Kasımpaşa
Ankaragücü 0-0 Pendikspor
Kayserispor 2-2 Konyaspor
İstanbulspor 1-3 Sivasspor
Antalyaspor 2-1 Adana Demirspor
PUAN DURUMU
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