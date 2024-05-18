Trendyol Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'de cumartesi günü oynanan maçların ardından Karagümrük küme düştü, Pendikspor'un ihtimali milyonda bir. Trabzonspor ise 3'üncü olmayı garantiledi.

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Trendyol Süper Lig'de puan durumu
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18 Mayıs 2024 21:34
Son güncelleme 18 Mayıs 2024 21:59
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Avrupa kupaları ve kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren 7 maç aynı anda oynandı.

Trabzonspor, ligde 3. olmayı garantiledi. Karagümrük, İstanbulspor'un ardından ligden düşen 2. takım oldu. Pendikspor'un ligde kalması ise milyonda bir ihtimale bağlı...

TOPLU SKORLAR

Başakşehir 0-1 Trabzonspor
Beşiktaş 2-2 Hatayspor
Gaziantep 3-1 Karagümrük
Samsunspor 1-1 Alanyaspor
Rizespor 0-0 Kasımpaşa
Ankaragücü 0-0 Pendikspor
Kayserispor 2-2 Konyaspor
İstanbulspor 1-3 Sivasspor
Antalyaspor 2-1 Adana Demirspor

PUAN DURUMU





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