Pendikspor için milyonda bir ihtimal kaldı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.



Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.



Bu sonucun ardından Ankaragücü 40 puanla küme düşme hattının 2 puan ve 1 sıra üzerinde yer aldı.



SON HAFTA 25 FARKLA KAZANIRSALAR...



Pendikspor ise puanını 37 yaptı. Pendikspor kümede kalmak için son hafta Ankaragücü'nün yenilmesini, Hatayspor ve Karagümrük'ün puan kaybetmesini bekleyecek.



Pendikspor'un ikili averajda eşit olduğu Ankaragücü yenilse bile 25 averaj farkı son hafta Gaziantep FK maçında kapatması gerekecek.



Ankaragücü, son hafta Trabzonspor'a konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



2'nci dakikada MKE Ankaragücü'nde orta sahada topu alan Pedrinho, savunma arkasına koşan Ali Sowe'u gördü. Tehlikeyi sezen kaleci Erdem, kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.

38'inci dakikada sol taraftan gelişen Ankaragücü atağında Pedrinho'nun ortasında kafalardan seken top Kazımcan'ın önünde kaldı. Kaleyi cepheden gören Kazımcan'ın gelişine vuruşu kaleci Erdem'de kaldı.

45+2'nci dakikada sağ taraftan gelişen Ankaragücü hücumunda Bassogog ile yaptığı verkaçın ardından ceza sahasına giren Kitsiou, penaltı noktasındaki Rodrigues'i topla buluşturdu. Rodrigues'in zayıf vuruşunda top, direk dibinden auta çıktı.

56'ncı dakikada Ankaragücü'nde sağ taraftan ceza sahasına giren Bassagog'un içeri çevirdiği topu savunmada Alpaslan karşıladı. Ceza yayına açılan topu gelişine kaleye gönderen Tolga Ciğerci'nin şutu üstten auta çıktı.

58'inci dakikada sağ taraftan gelişen Pendikspor atağında Halil Akbunar'ın ceza sahasına gönderdiği ortada, kafa vuruşu yapan Umut Nayir'in şutu az farklı dışarı çıktı.

67'nci dakikada orta sahada topu kazanan Ali Kaan, sağ kanada açılan Ali Sowe'u topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ali Sowe'un vuruşunu kaleci Erdem kurtardı.

74'üncü dakikada sol kanatta topu kontrol eden Chatzigiovannis, ters tarafta Bassagog'u topla buluşturdu. Bassogog'un gelişine vurduğu topta ağlarla buluşan sert şut, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.



STAT: Eryaman

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Abdullah Bora Özkara, Ogün Kamacı

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır- Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş (Dk. 85 Mert Çetin), Tolga Ciğerci (Dk. 61 Ali Kaan Güneren), Bassogog, Efkan Bekiroğlu (Dk. 45 Chatzigiovannis), Pedrinho, Rodrigues (Dk. 45 Flips), Ali Sowe (Dk. 73 Macheda)

PENDİKSPOR: Erdem Canpolat- Erdem Özgenç (Dk 79 Erencan Yardımcı), Alpaslan Öztürk, Welinton, Sequeira, Midtsjö, Lusamba, Halil Akbunar (Dk. 89 Emre Taşdemir), Gökcan Kaya, Diaby (Dk. 61 Kappel), Umut Nayir

SARI KARTLAR: Efkan Bekiroğlu, Pedrinho (MKE Ankaragücü), Erdem Canpolat, Sequeria, Gökcan Kaya (Pendikspor)





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU