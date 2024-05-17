Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi İddaa Oranları

Galatasaray 1.96, Fenerbahçe 2.60!

Sezonun en önemli maçlarından biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için iddaa oranları belli oldu. Bilyoner'de açıklanan oranlara göre Galatasaray 1.96'lık oranla favori gösterilirken, Fenerbahçe'nin galibiyet oranı 2.60 olarak belirlendi. Maçın berabere bitmesi için verilen oran ise 3.37.

2.5 gol üst için 1.37, 2.5 gol alt için ise 2.17 oran verilmiş durumda.





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Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de golsüz berabere kalan iki ezeli rakip, bu kez Bilyoner'de heyecan dolu bir maça imza atacak.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 36 haftayı 99 puanla lider tamamladı. Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe derbisinden 1 puan alırsa 24. şampiyonluklarını ilan edecek.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı ise zayıf. İsmail Kartal'ın öğrencileri Galatasaray'ın iki maçını da kaybetmesi ve kalan iki maçını kazanması gerekiyor.

Süper Lig'in 37. haftasında gerçekleşecek olan ve şampiyonluğun kaderini belirleyecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları açıklandı.Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanını Bilyoner'de yaşayın! Maçın kazananını tahmin edin, yüksek oranlarla kazanma şansı yakalayın.Unutmayın, Bilyoner'de her zaman en güncel oranlar ve en yüksek ikramiyeler sizi bekliyor!