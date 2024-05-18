Union Berlin, 90+2'de gelen golle ligde kaldı!

Union Berlin, sahasında karşılaştığı Freiburg'u 2-1 mağlup etti ve Bochum'un da yenilmesiyle birlikte 7 averaj farkıyla ligde kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Union Berlin, 90+2'de gelen golle ligde kaldı!
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18 Mayıs 2024 18:29
Son güncelleme 18 Mayıs 2024 18:45
Almanya 1. Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Union Berlin ile Freiburg karşı karşıya geldi. Stadion An der Alten Fösterei'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Haftaya 16. ve küme düşme play-out'u içerisinde giren, küme düşme tehlikesi olan Union Berlin, 68. dakikada Benedict Hollerbach'ın golüyle öne geçti. Freiburg, 85. dakikada Ritsu Doan'ın attığı golle eşitliği sağladı.

Janik Haberer'in 90+2. dakikada attığı penaltı golüyle Union Berlin kümede kaldı.

Union Berlin'de Josip Juranovic, 38. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Union Berlin, haftaya 16. sırada ve ateş hattında girdi; Bochum ile sezonu aynı puanda kapattı ancak 7 averaj farklıyla ligde kaldı.

Freiburg ise 42 puanla 10. bitirdi.

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