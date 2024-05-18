Abdullah Avcı'dan kupa finali için açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup eden

'da teknik direktör Abdullah Avcı, göreve geldikten sonra hedeflerinden birisi olan lig üçüncülüğünü elde ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Abdullah Avcı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'na alışık olduğunu anlatarak,değerlendirmesinde bulundu.Avcı, sözlerine şöyle devam etti:Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile 23 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya da değinen Avcı, şunları kaydetti: