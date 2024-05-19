Haber Tarihi: 19 Mayıs 2024 11:22 - Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 11:22

19 Mayıs (bugün) toplu taşıma, otobüsler ücretsiz mi? 2024 Pazar metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

19 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi sorusu pazar günü erken saatlerle birlikte araştırılmaya başlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs Pazar Günü sevdikleriyle birlikte plan yapmak isteyenler merak içerisinde "19 Mayıs'ta marmaray, metro, metrobüs, tramvay, vapur ve otobüsler ücretsiz mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Konuyla ilgili yetkili makamlardan açıklamalar geldi. Peki, yarın 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

19 Mayıs (bugün) toplu taşıma, otobüsler ücretsiz mi? 2024 Pazar metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?
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19 Mayıs toplu taşıma tarifesi gündemdeki yerini aldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın gelişiyle birlikte metro, metrobüs, vapur, tramvay ve otobüslerin bugün ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Yurt genelinde konserler ve etkinliklerle kutlanacak 19 Mayıs'ta toplu taşımaların ücretsiz mi olduğu merak ediliyor. İşte, 19 Mayıs Pazar günü toplu taşıma tarifesi...
 
19 MAYIS PAZAR GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT'den 19 Mayıs Pazar günü toplu taşıma için açıklama geldi. İETT'den gelen duyuru şu şekilde:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

Otobüs ve Metrobüs Seferleri Pazar günü tarifesi ile çalışacaktır.

*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Türkiye'nin en önemli ulaşım modlarından birisinin demiryolları olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, ülkenin geleceği olan gençlerin çok önemli bir bölümünün trenlerle seyahat etmeyi tercih ettiği bilgisini verdi.

Yüksek Hızlı Tren'le yolculuk yapanların yüzde 19.8'ini gençlerin oluşturduğunu kaydeden Uraloğlu, "TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Yüksek Hızlı Tren, anahat ve bölgesel trenlerimizde gençlerimize yüzde 15 oranında indirim ve çeşitli oranlarda indirimli abonman seçenekleri sunuyoruz. Gençlerimiz, Yüksek Hızlı Trenlerimizin yanı sıra turistik trenlerimize de büyük ilgi gösteriyor. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizin demiryolu sevgisiyle büyümesi çok önemli." dedi.
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