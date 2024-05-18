Tayyip Talha: 'Artık tek hedefimiz kupa'

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Tayyip Talha Sanuç, 2-2 biten Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Evlerindeki son maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen Sanuç, "Kazanamadık üzgünüz. Artık tek odağımız kupayı almak. Kupayı almak ve sezonu en azından böyle bitirmek istiyoruz. O Kupayı taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz." dedi.
Beşiktaş, 23 Mayıs Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak.
Evlerindeki son maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen Sanuç, "Kazanamadık üzgünüz. Artık tek odağımız kupayı almak. Kupayı almak ve sezonu en azından böyle bitirmek istiyoruz. O Kupayı taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz." dedi.
Beşiktaş, 23 Mayıs Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak.
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