Bayern Münih'in geçtiğimiz yaz transfer ettiği Harry Kane, Alman ekibindeki başarılı performansını kupayla süsleyemedi.



Tottenham döneminde kupa kazanamaması nedeniyle eleştirilen İngiliz yıldız, Bayern Münih'te de sezonu 44 gol, 12 asistlik olağanüstü bir katkı ile tamamladı. Ancak Kane'in bu performansı takımın kupa kazanmasına yetmedi.



Bayern Münih'in Hoffenheim ile oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle forma giymeyen 30 yaşındaki futbolcu, gözünü artık Avrupa Futbol Şampiyonası'na çevirdi.





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