Kane'e kupa için 44 gol yetmedi!

Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane, sezonu 44 golle tamamladı. İngiliz yıldız, buna rağmen yeni takımında kupa sevinci yaşayamadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kane'e kupa için 44 gol yetmedi!
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19 Mayıs 2024 12:43
Bayern Münih'in geçtiğimiz yaz transfer ettiği Harry Kane, Alman ekibindeki başarılı performansını kupayla süsleyemedi.

Tottenham döneminde kupa kazanamaması nedeniyle eleştirilen İngiliz yıldız, Bayern Münih'te de sezonu 44 gol, 12 asistlik olağanüstü bir katkı ile tamamladı. Ancak Kane'in bu performansı takımın kupa kazanmasına yetmedi.

Bayern Münih'in Hoffenheim ile oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle forma giymeyen 30 yaşındaki futbolcu, gözünü artık Avrupa Futbol Şampiyonası'na çevirdi.

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