20 Mayıs okullar tatil mi 2024? 19-20 Mayıs resmi tatil mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşıyor. Her yıl farklı günlere denk gelen 19 Mayıs bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Hafta sonuna gelmesiyle birlikte gündeme ise 20 Mayıs tatil mi sorusu geliyor. Peki 20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi, iş yerleri resmi tatil mi?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için tüm eğitim kurumları kapalı oluyor. Ancak 2024 yılı yani bu yıl 19 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. 20 Mayıs Pazartesi ise resmi tatil olmayacağı için okullar açık olacak.

18 Mayıs tatil takviminde yer almadığı için yarım gün olma durumu söz konusu olmayacak.

19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatilinden sonra Kurban Bayramı için resmi tatil olacak. Kurban Bayramı 16-19 Haziran arasında yaşanacak ve bu tarihler resmi tatil sayılacak. Bayram tatili 9 güne uzatıldığı takdirde ise bu tarihlere 20-21 Haziran da eklenecek.

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı