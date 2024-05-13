20 Mayıs okullar tatil mi 2024? 19-20 Mayıs resmi tatil mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşıyor. Her yıl farklı günlere denk gelen 19 Mayıs bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Hafta sonuna gelmesiyle birlikte gündeme ise 20 Mayıs tatil mi sorusu geliyor. Peki 20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi, iş yerleri resmi tatil mi?
20 MAYIS OKULLAR TATİL MI?
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için tüm eğitim kurumları kapalı oluyor. Ancak 2024 yılı yani bu yıl 19 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. 20 Mayıs Pazartesi ise resmi tatil olmayacağı için okullar açık olacak.
18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?
18 Mayıs tatil takviminde yer almadığı için yarım gün olma durumu söz konusu olmayacak.
SIRADAKİ RESMİ TATİL NE ZAMAN?
19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatilinden sonra Kurban Bayramı için resmi tatil olacak. Kurban Bayramı 16-19 Haziran arasında yaşanacak ve bu tarihler resmi tatil sayılacak. Bayram tatili 9 güne uzatıldığı takdirde ise bu tarihlere 20-21 Haziran da eklenecek.
2024 RESMİ TATİLLER
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
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