İbrahim Üzülmez: ''Küme düştük''

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Trendyol Süper Lig'den matematiksel olmasa da büyük ihtimalle küme düştüklerini söyleyerek,dedi.MKE Ankaragücü'yle 0-0 berabere kaldıkları maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, çok üzgün olduğunu belirtti.Geldikleri günden beri bu takım için çok fazla şey yaptıklarını vurgulayan Üzülmez,ifadelerini kullandı.İki önemli isimleri Thiam ve Ndiaye'den yoksun olarak başkente geldiklerinin altını çizen Üzülmez,değerlendirmesinde bulundu.