Eddie Howe eski yıldızını istiyor

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren Newcastle United gözünü Aaron Ramsdale'ye çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Eddie Howe eski yıldızını istiyor
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18 Mayıs 2024 16:51
Geçtiğimiz sezon gösterdiği muazzam performansla Şampiyonlar Ligi vizesi alan ancak bu sezon yaşanılan sakatlık sorunları nedeniyle Premier Lig'de 57 puanda kalan Newcastle United gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.

HOWE ESKİ YILDIZINI İSTİYOR

The Telegraph'ta yer alan habere göre Newcastle United sezon sonunda Arsenal'den ayrılması beklenen Aaron Ramsdale için harekete geçti.

Haberin detaylarında Newcastle United teknik direktörü Eddie Howe'nin, Sheffield United döneminde oynattığı ve takımın yıldızı olan Aaron Ramsdale'yi çok istediği belirtildi.

Newcastle United'ın, 26 yaşındaki İngiliz yıldız için 18 milyon euroluk bir teklif yapacağı da söylendi.

89 MAÇA ÇIKTI

Arsenal kariyerinde 89 resmi maçta forma giyen Aaron Ramsdale bu karşılaşmalarda 99 gol yerken, 32 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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