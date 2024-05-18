Stuttgart, Bundesliga'yı 2. bitirdi

Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Stuttgart, konuk ettiği Mönchengladbach'ı 4-0 mağlup etti. Bayern Münih'in puan kaybetmesiyle birlikte Stuttgart, ligi 2. sırada bitirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Stuttgart, Bundesliga'yı 2. bitirdi
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18 Mayıs 2024 18:24
Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Stuttgart, Mönchengladbach'ı konuk etti.

MHPArena'da oynanan mücadeleyi Stuttgart 4-0 kazandı. 

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 23 ve 31. dakikalarda Sehrou Guirassy, 75. dakikada Jeong Woo-yeong, ve 83. dakikada Silas Katompa Mvumpa kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 73'e yükselten Stuttgart, Bayern Münih'in Hoffenheim'e yenilmesi ile birlikte ligi 2. sırada bitirdi. 

34 puanda kalan Mönchengladbach ise 14. sırada konumlandı. 
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