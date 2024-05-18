Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Stuttgart, Mönchengladbach'ı konuk etti.



MHPArena'da oynanan mücadeleyi Stuttgart 4-0 kazandı.



Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 23 ve 31. dakikalarda Sehrou Guirassy, 75. dakikada Jeong Woo-yeong, ve 83. dakikada Silas Katompa Mvumpa kaydetti.



Bu sonuçla birlikte puanını 73'e yükselten Stuttgart, Bayern Münih'in Hoffenheim'e yenilmesi ile birlikte ligi 2. sırada bitirdi.



34 puanda kalan Mönchengladbach ise 14. sırada konumlandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU