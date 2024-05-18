Ali Çamlı sahaya neden girdiğini açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Mondihome Kayserispor'da başkan Ali Çamlı, karşılaşmanın hakemlerinin adaletli olmadığını söyledi.



"TÜRK FUTBOLUNUN KATİLLERİ"



Çamlı, maçın ardından stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında gözaltına alındığını ilişkin paylaşımlar yapıldığını, bunun doğru olmadığını belirtti.



"Yaptığım bir şey varsa, kendim zaten gider teslim olurum." diyen Çamlı, "Benim hakeme bir saldırım yok. Ama 10'uncu dakikada o VAR'daki haysiyetsizlerin, bak söylüyorum buradan, o VAR'daki adamlar bir daha düdük çalarsa Türk futbolunun katilidir onlar. İsim veriyorum, Serkan Tokat, Ümit Öztürk, bunlar düdüğü falan bıraksınlar. Yeter. Türk futbolunun namuslu ellerde yönetilmeye ihtiyacı var." diye konuştu.



"HAKEME SORMAYA GİDİYORDUM"



10 binlerce taraftarın buraya geldiğini belirten Çamlı, şunları kaydetti:



"Bu adamlar, asgari ücretle çalıştıkları paradan bilet alıp ait oldukları şehrin takımını desteklemeye geliyorlar. Yani bu kadar haysiyetsizlik, onursuzluk olmaz. Kırmızı kart gösterilebilir. Ben hakeme niçin bu kırmızı kartı gösterdiğini sormak için gidiyorum. Bunu da şehrim için, takımım için yaparım. Ceza falan da hiç umurumda değil. İstedikleri cezayı da verebilirler. Zerre kadar korkum yok. Benim bu kulübe 2 yıldır verdiğim emeğin karşılığında bu sahada bunların yapılmasını şehrim adına hazmedemiyorum. Sıkıntı burada. Sezon başından beri hakemlerle ilgili hep adamlığımızı, efendiliğimizi muhafaza ettik. Yeter. Bu kadar gözlerimizin önünde yani böyle bir dokununca eğer kırmızı kart veriyorsa bu futbol oynanmaz. Bakın söylüyorum arkadaşlar, hakemler kendine çeki düzen verecek. Aklını başına alacak. Buradan evlerine ekmek götürüyorlar. Bu ekmeğin helal mi haram mı gittiğine dikkat edecekler. Benim çok beğendiğim bir hakem Halil Umut Meler. Ben bugün ona da bir eksi veriyorum. VAR'daki seni yanlış bir şeye davet ediyorsa, sen doğruyu göreceksin. Sen sahada konu mankeni değilsin. Ben bu işin altında başka niyetler arıyorum. Burada Kayserispor mevzusu değil. Ben bu işin altında başka art niyetler arıyorum. Onun için de aklını başına alsın herkes. Bir şehrin kaderiyle oynayacak düdükler asla çalmasınlar."



"ASLAN GİBİ MÜCADELE ETTİLER"



Çamlı, sahada oynanan mücadelelere şaibe düşmemesini istedi. Takımını tebrik eden Çamlı, "Esas teşekkür edilmesi gereken, bu kendini paramparça eden taraftar, sahadaki oynayan aslanlar, teknik heyet, Burak Yılmaz ve ekibi. Onları yürekten kutluyorum. Onlar bu şehre daha uzun yıllar hizmet edecekler. Kayserispor bugün ligin iç sahadaki son maçını oynamıştır. Ama şerefiyle oynamıştır. Hiçbir şaibeye meydan vermeden oynamıştır. Aslanlar gibi mücadele etmiştir." şeklinde konuştu.



Stadın ihalesinin yapıldığını ve burayı yenileyeceklerine dikkati çeken Çamlı, gelecek yıl Türkiye'nin örnek gösterilecek bir zemininde müsabakalar oynamaya devam edeceklerini belirtti.



Güzel günlerin Kayseri şehrini, Kayserispor camiasını ve taraftarını beklediğini vurgulayan Çamlı, şunları kaydetti:



"Siz rahat olun. Hiçbir şeyden korkmam. Benim şehrimin hakkının yenilmesine de asla izin vermem. Bundan sonra da bu böyle olacak. İnşallah Sivas'ta da güzel bir müsabakayla bu seneyi tamamlayacağız. Mevla'ya şükürler olsun. 3 puanı silinen bir takımın bugün düşmek gibi herhangi bir kaygısı asla yok. Ama UEFA'ya da gideceğiz. İnşallah her şeyin zamanı var. Bunlar aceleye gelmez. Kayserispor tertemiz bir duruma geldi. Onun için rahat olun. Kayserispor'la ilgili bir sıkıntı yok. Hepinizi yürekten gönülden kucaklıyorum."



NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Kayserispor - Konyaspor maçında ev sahibi ekip 17. dakikada 10 kişi kaldı.



Duckens Nazon, VAR incelemesinin ardından Halil Umut Meler tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Bu kırmızı kart üzerine saha ve saha kenarı karıştı. Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, saha içerisine kadar girerek itiraz etti.



Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, saha kenarına inerek yoğun bir tepki gösterdi. Sahaya girmek isteyen Ali Çamlı'ya kulüp yöneticileri güçlükle engel oldular.



Ali Çamlı, uzun bir süre saha kenarında kaldı. Tepkisini artıran Ali Çamlı, 4. hakeme itiraz etti. İtirazının şiddetini artıran Ali Çamlı'ya emniyet güçleri güçlükle engel olmaya çalıştılar.



Kayserispor tribünleri de kırmızı karta yoğun şekilde itiraz etti. Polis güçleri, Kayserispor yedek kulübesi ve tribünleri önüne emniyet şeridi çekti. Mücadele 10 dakikalık aranın ardından devam edebildi.



Öte yandan Halil Umut Meler daha önce sahada Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğramıştı.







