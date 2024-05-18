" ifadelerini kullandı.



"BEKLENTİLERİNİ KARŞILADIK"



Mourinho'nun ekonomik beklentilerini karşıladıklarını açıklayan Yücel, "Biz Beşiktaş olarak Mourinho'nun ekonomik anlamdaki beklentilerini karşıladık. Sponsorluklar özelinde çalışmamız var. Rakamları karşılamaya hazırız. Yönetim kurulu içerisinde Mourinho konusunu değerlendireceğiz. Önümüzdeki hafta İtalya'da son bir görüşme gerçekleştireceğiz." dedi.



"BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI RAHAT OLSUN!"

Beşiktaşlı yönetici Onur Göçmez ise "Mourinho ile görüşüyoruz. Sosyal medyada geçen 3-4 hocayla da görüşüyoruz. Bir stratejimiz var. Kısa, orta, uzun vade. Bu vadelere uygun her hocayla görüşürüz. Beşiktaş, Roma'ya da Almanya'ya da Antarktika'ya da gider. Herkes Beşiktaş'a gelmek ister. Hasan Başkan, Hüseyin Başkan ve yönetim olarak karar veririz. Biz çalışıyoruz. Talepler, görüşmeler var. Sürekli gelişim var. Beşiktaş taraftarı rahat olsun. Mevcut hocamıza, Serdar Hocamıza çok güveniyoruz. Samet, Serdar, Feyyaz hocalarımızla hedefimiz kupayı müzemize getirmektir." ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM DA AÇIKLAMIŞTI



Öte yandan Fenerbahçe Başkan Aziz Yıldırım da göreve gelmesi durumunda teknik direktörlük için Jose Mourinho'yu düşündüğünü ve Portekizli teknik adam ile görüşmelerde bulunduklarını açıklamıştı. Ayrıca Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç'un da Jose Mourinho ile görüşmelerde bulunduğu iddia edilmişti.



