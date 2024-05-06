Chelsea gözünü Atletico Madrid'in yıldızına çevirdi

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea gözünü Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak'a çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Chelsea gözünü Atletico Madrid'in yıldızına çevirdi
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06 Mayıs 2024 16:33
Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yarışından çok uzak kalan ve şimdiden gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren Chelsea yeni hedefini belirledi.

GÖZLER ATLETICO'NUN YILDIZINDA

AS'ta yer alan habere göre Chelsea gözünü Atletico Madrid'in tecrübeli kalecisi Jan Oblak'a çevirdi.

Haberin detaylarında Atletico Madrid'in, 31 yaşındaki Sloven kalecinin yerini alması için şimdiden çalışmalara başladığı söylendi.

Atletico Madrid'in kendisine kaleyi hemen devralabilecek bir kaleci bulması durumunda gelecek cazip teklifi değerlendirebileceği de iddia edildi.

50 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 50 resmi maça çıkan Jan Oblak bu karşılaşmalarda 64 gol yerken, 13 maçta kalesini gole kapattı.

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