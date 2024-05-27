Mauro Icardi'den Ali Koç için yeni paylaşım!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Mauro Icardi'den Ali Koç için yeni paylaşım!
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27 Mayıs 2024 17:23
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da kutlamalara Mauro Icardi damga vurdu.

Arjantinli yıldız, Fenerbahçe ve Ali Koç'a yaptığı göndermelerle gündem oldu.

Florya'daki kutlamalarda Ali Koç yazılı forma giyen Icardi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Başkanı için yeni bir paylaşım yaptı.

Arjantinli yıldız yaptığı paylaşımda Ali Koç'un "Her gece yatarken bizi düşün" sözlerini paylaştı. Bu paylaşımın altına ise "Dün gece seni düşünüyordum, Süper Lig ve Süper Kupa ile kupaları biraz geçmişim" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'nin bu paylaşımı da sosyal medyada gündeme oturdu.

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