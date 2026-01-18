18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-270'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-167'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Fenerbahçe Beko'nun konuğu TOFAŞ!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçında TOFAŞ'ı ağırlayacak.

18 Ocak 2026
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Beko'nun konuğu TOFAŞ!






Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçında TOFAŞ'ı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele 18.00'de başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarınadan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Ali Şakacı, Mehmet Serdar Ünal ve Alper Özgök hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM



Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 15 maçta 13 galibiyet aldı. Ligde oynadığı son maçta evinde Bahçeşehir Koleji'ni konuk eden sarı lacivertliler sahadan 89-58'lik skorla galip ayrıldı. Chris Silva 17, Tarık Biberovic ve Nando De Colo 13 ve Metecan Birsen 11 sayı ile çift haneli skor üretti.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de ise 21 maçta 14 galibiyet elde etti. Son olarak Valencia Basket'i konuk eden sarı lacivertlilerde altı oyuncu çift haneli skor üretirken; Nando De Colo 16, Nicolo Melli 12, Wade Baldwin ve Brandon Boston Jr 11, Talen Horton-Tucker ve Devon Hall ise 10'ar sayı ile oynadı.

TOFAŞ'TA SON DURUM

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 15 maçta sekiz galibiyeti bulunan TOFAŞ, puan cetvelinin dokuzuncu sırasında yer alıyor. Son olarak İzmir'de Aliağa Petkim Spor'a konuk olan TOFAŞ sahadan 82-76'lık skorla galip ayrıldı. Tofaş'ta Yiğitcan Saybir 20, Marek Blazevic 18 ve Jordan Floyd 11 sayı üretti.

Avrupa arenasında Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden TOFAŞ, Play-Ins turunda karşılaştığı Cholet Basket'i 84-82'lik skorla geçerek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Marek Blazevic 23, Yiğitcan Saybir 14 ve Alex Perez 11 sayı ile çift haneli skor üretti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
