Fenerbahçe Beko'nun konuğu TOFAŞ!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçında TOFAŞ'ı konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele 18.00'de başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarınadan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Ali Şakacı, Mehmet Serdar Ünal ve Alper Özgök hakem üçlüsü yönetecek.



FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 15 maçta 13 galibiyet aldı. Ligde oynadığı son maçta evinde Bahçeşehir Koleji'ni konuk eden sarı lacivertliler sahadan 89-58'lik skorla galip ayrıldı. Chris Silva 17, Tarık Biberovic ve Nando De Colo 13 ve Metecan Birsen 11 sayı ile çift haneli skor üretti.Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de ise 21 maçta 14 galibiyet elde etti. Son olarak Valencia Basket'i konuk eden sarı lacivertlilerde altı oyuncu çift haneli skor üretirken; Nando De Colo 16, Nicolo Melli 12, Wade Baldwin ve Brandon Boston Jr 11, Talen Horton-Tucker ve Devon Hall ise 10'ar sayı ile oynadı.Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 15 maçta sekiz galibiyeti bulunan TOFAŞ, puan cetvelinin dokuzuncu sırasında yer alıyor. Son olarak İzmir'de Aliağa Petkim Spor'a konuk olan TOFAŞ sahadan 82-76'lık skorla galip ayrıldı. Tofaş'ta Yiğitcan Saybir 20, Marek Blazevic 18 ve Jordan Floyd 11 sayı üretti.Avrupa arenasında Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden TOFAŞ, Play-Ins turunda karşılaştığı Cholet Basket'i 84-82'lik skorla geçerek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Marek Blazevic 23, Yiğitcan Saybir 14 ve Alex Perez 11 sayı ile çift haneli skor üretti.