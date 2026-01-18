Beşiktaş'ta borçsuzluk kağıdı tamam!

Beşiktaş, henüz transferde resmen kadrosuna oyuncu katmadan önce UEFA konusunu gündemden çıkardı.
Siyah-beyazlılar, transfer yapabilmesi için vermesi gereken borçsuzluk yazısını tamamladı.
Hafta başında günü gelen tüm ödemelerin yapıldığı, ilgili yazıların tamamlanarak UEFA'ya borçsuzluk kağıdının verildiği belirtildi.
