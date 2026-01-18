Beşiktaş BOA, Çimsa ÇBK Mersin deplasmanında!

Beşiktaş BOA, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçında deplasmanda Çimsa ÇBK Mersin ile karşılaşacak.
18 Ocak Pazar günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak. Mücadele TBF Youtube'dan canlı olarak yayımlanacak.
Siyah-beyazlılar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında Melikgazi Kayseri Basketbol ile oynadığı karşılaşmadan 84-75 galip ayrılmıştı.
18 Ocak Pazar günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak. Mücadele TBF Youtube'dan canlı olarak yayımlanacak.
Siyah-beyazlılar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında Melikgazi Kayseri Basketbol ile oynadığı karşılaşmadan 84-75 galip ayrılmıştı.