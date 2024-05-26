Angel Di Maria'dan sürpriz karar: Geri dönüyor

Sezon sonunda Benfica'dan ayrılması beklenen Angel Di Maria, ülkesine dönme kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Angel Di Maria'dan sürpriz karar: Geri dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mayıs 2024 13:54
Sezon sonunda Benfica'dan ayrılması beklenen Angel Di Maria, sürpriz bir karar aldı.

Portekiz basınında A Bola'nın haberine göre; Di Maria, Benfica Başkanı Rui Costa'nın tüm ısrarlarına rağmen kulüpten ayrılma kararı aldı.

Haberde, Di Maria'nın ülkesi Arjantin'in köklü kulüplerinden Rosario Central'e transfer olmaya sıcak baktığı ve kulüp ile oyuncu arasındaki görüşmelerin sıklaştığı belirtildi. Öte yandan Di Maria'nın ailesinin Arjantin'e taşınmayacağı ve ABD'nin Miami şehrine yerleşecekleri belirtildi.

BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU

İsmi Beşiktaş ile de anılan Angel Di Maria için geçtiğimiz günlerde kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel bir açıklamada bulunmuş ve "Di Maria, görüştüğümüz isimlerden biri." ifadelerini kullanmıştı.

Kariyerine başladığı Rosario Central'e dönme kararı alan 36 yaşındaki yıldız, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 48 maçta 17 gol 15 asistlik perfomans gösterdi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery