Yunus Akgün: 'Yenemeyeceğimiz takım yok'

"SAĞDA DAHA RAHATIM"

"GÜRCİSTAN MAÇI ZOR"

"İNGİLTERE ÇOK FARKLI"

A Milli Takım'ın kanat oyunculardan Yunus Akgün ile milli takım kampında bir araya geldik. Teknik Direktör Montella'nın Adana Demirspor'a gelişi sonrası çıkış yakalayan tecrübeli futbolcu ardından İngiliz Leicester takımının yolunu tuttu.Yunus hem şampiyona hem de kendi kariyeri ile ilgili olarak ilginç açıklamalar yaptı;"Tabii ki hepimiz heyecanlıyız. Çok iyi çalışıyoruz, her şey çok güzel gidiyor. Ortamımız mükemmel. Aslında herkes sabırsız ve turnuvanın bir an önce başlamasını istiyor. İlk maçlar başladı. izlerken içimiz kıpır kıpır oldu. Heyecan bastı ve bir an önce başlasın diyoruz. Çünkü neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. İnşallah turnuvanın sonu da bizler için güzel olur...""Montella ile daha önce çalışmıştım ve beni sağ kanatta oynatmıştı. Ama Adana Demirspor'da oynarken zaman zaman on numara olarak da beni değerlendirmişti. Maresca beni beklemediğim bir pozisyonda oynattı. Ama bu mevkii de iyi oynadığımı, bana çok şey kattığını düşünüyorum. Tabii ki daha rahat hissettiğim yer neresi derseniz sağ açıkta oynamak derim. Sağ kanatta oynamak beni daha mutlu ve rahat hissettiyor.""Takımımız çok iyi çalışıyor ve çok iyi oyunculardan kurulu. Biz sahada beraber hareket ettiğimiz sürece yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Montella hocamızın geldiği ilk dönemde Hırvatistan maçıyla beraber bunu göstermiştik. O maçta çok iyi mücadele etmiş ve kazanmıştık. Hedeflerimiz büyük ancak adım adım ilerleyerek önceliğimizi gruptan çıkmaya veriyoruz...""Gürcistan takımını küçümsememiz mümkün değil. Böyle maçlar çok zor oluyor. Biz bunun bilincindeyiz. Favori olarak biz gözüküyoruz ama buradaki her maçın çok zor olacağının farkındayız. Duruma maç maç bakıyoruz... Ozan ve Enes'in sakatlıklarına çok üzüldük. İkisi de A Milli Takım için çok önemli oyuncular.Tedirginlik değil ama sezon sonu olduğu için çok maç oynandı. Tabii ki bir yorgunluk var. Hocamız ve hocanın ekibi çok iyi yönetiyor. Kendimden de örnek vereyim, benim de ağrılarım oldu ama riske atmak istemedik. Küçük bir şey, sakatlığı uzatabilir. Hocalarımız çok güzel yönetiyor bu durumu...""İngiltere'de oyuncu kalitesi açısından, daha kaliteli tabii ki. Tempo olarak Süper Lig'in üstünde bir lig. 2-3 günde bir maç oluyor. Çok maç oynanıyor. Fiziksel olarak çok şey katıyor. Çok disiplinli takımlar. Herkesin bir oyun planı var..."