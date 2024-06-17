Yunus Akgün: 'Yenemeyeceğimiz takım yok'
Ay-Yıldızlı ekibimizin başarılı oyuncusu Yunus Akgün, "Biz sahada beraber hareket ettiğimiz sürece yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Hedeflerimiz büyük ancak adım adım ilerleyerek önceliğimizi gruptan çıkmaya veriyoruz" dedi.
A Milli Takım'ın kanat oyunculardan Yunus Akgün ile milli takım kampında bir araya geldik. Teknik Direktör Montella'nın Adana Demirspor'a gelişi sonrası çıkış yakalayan tecrübeli futbolcu ardından İngiliz Leicester takımının yolunu tuttu.
Yunus hem şampiyona hem de kendi kariyeri ile ilgili olarak ilginç açıklamalar yaptı;
-Yunus öncelikle başarılar, ilk Avurpa Şampiyonası heyecanına kısa bir süre kaldı. Kamp ortamı nasıl geçiyor, hazırlıklar nasıl ilerilyor?
"Tabii ki hepimiz heyecanlıyız. Çok iyi çalışıyoruz, her şey çok güzel gidiyor. Ortamımız mükemmel. Aslında herkes sabırsız ve turnuvanın bir an önce başlamasını istiyor. İlk maçlar başladı. izlerken içimiz kıpır kıpır oldu. Heyecan bastı ve bir an önce başlasın diyoruz. Çünkü neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. İnşallah turnuvanın sonu da bizler için güzel olur..."
"SAĞDA DAHA RAHATIM"
- Geride kalan sezonda sağ kanat dışında on numara pozisyonunda da oynadın. Milli Takım özelinde kendini hangi pozisyonda daha rahat hissediyorsun?
"Montella ile daha önce çalışmıştım ve beni sağ kanatta oynatmıştı. Ama Adana Demirspor'da oynarken zaman zaman on numara olarak da beni değerlendirmişti. Maresca beni beklemediğim bir pozisyonda oynattı. Ama bu mevkii de iyi oynadığımı, bana çok şey kattığını düşünüyorum. Tabii ki daha rahat hissettiğim yer neresi derseniz sağ açıkta oynamak derim. Sağ kanatta oynamak beni daha mutlu ve rahat hissettiyor."
- Sadece bizim nezdimizde değil, dünya futbolunun ikon isimleri de turnuvanın sürprizlerinden birini Türkiye olarak gösteriyor. Senin için Türkiye'nin tekrar 2008'deki başarıyı yakalayabilmesi, yarı final oynaması sürpriz niteliğinde midir?
"Takımımız çok iyi çalışıyor ve çok iyi oyunculardan kurulu. Biz sahada beraber hareket ettiğimiz sürece yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Montella hocamızın geldiği ilk dönemde Hırvatistan maçıyla beraber bunu göstermiştik. O maçta çok iyi mücadele etmiş ve kazanmıştık. Hedeflerimiz büyük ancak adım adım ilerleyerek önceliğimizi gruptan çıkmaya veriyoruz..."
"GÜRCİSTAN MAÇI ZOR"
"Gürcistan takımını küçümsememiz mümkün değil. Böyle maçlar çok zor oluyor. Biz bunun bilincindeyiz. Favori olarak biz gözüküyoruz ama buradaki her maçın çok zor olacağının farkındayız. Duruma maç maç bakıyoruz... Ozan ve Enes'in sakatlıklarına çok üzüldük. İkisi de A Milli Takım için çok önemli oyuncular.
Tedirginlik değil ama sezon sonu olduğu için çok maç oynandı. Tabii ki bir yorgunluk var. Hocamız ve hocanın ekibi çok iyi yönetiyor. Kendimden de örnek vereyim, benim de ağrılarım oldu ama riske atmak istemedik. Küçük bir şey, sakatlığı uzatabilir. Hocalarımız çok güzel yönetiyor bu durumu..."
"İNGİLTERE ÇOK FARKLI"
"İngiltere'de oyuncu kalitesi açısından, daha kaliteli tabii ki. Tempo olarak Süper Lig'in üstünde bir lig. 2-3 günde bir maç oluyor. Çok maç oynanıyor. Fiziksel olarak çok şey katıyor. Çok disiplinli takımlar. Herkesin bir oyun planı var..."
Yunus hem şampiyona hem de kendi kariyeri ile ilgili olarak ilginç açıklamalar yaptı;
-Yunus öncelikle başarılar, ilk Avurpa Şampiyonası heyecanına kısa bir süre kaldı. Kamp ortamı nasıl geçiyor, hazırlıklar nasıl ilerilyor?
"Tabii ki hepimiz heyecanlıyız. Çok iyi çalışıyoruz, her şey çok güzel gidiyor. Ortamımız mükemmel. Aslında herkes sabırsız ve turnuvanın bir an önce başlamasını istiyor. İlk maçlar başladı. izlerken içimiz kıpır kıpır oldu. Heyecan bastı ve bir an önce başlasın diyoruz. Çünkü neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. İnşallah turnuvanın sonu da bizler için güzel olur..."
"SAĞDA DAHA RAHATIM"
- Geride kalan sezonda sağ kanat dışında on numara pozisyonunda da oynadın. Milli Takım özelinde kendini hangi pozisyonda daha rahat hissediyorsun?
"Montella ile daha önce çalışmıştım ve beni sağ kanatta oynatmıştı. Ama Adana Demirspor'da oynarken zaman zaman on numara olarak da beni değerlendirmişti. Maresca beni beklemediğim bir pozisyonda oynattı. Ama bu mevkii de iyi oynadığımı, bana çok şey kattığını düşünüyorum. Tabii ki daha rahat hissettiğim yer neresi derseniz sağ açıkta oynamak derim. Sağ kanatta oynamak beni daha mutlu ve rahat hissettiyor."
- Sadece bizim nezdimizde değil, dünya futbolunun ikon isimleri de turnuvanın sürprizlerinden birini Türkiye olarak gösteriyor. Senin için Türkiye'nin tekrar 2008'deki başarıyı yakalayabilmesi, yarı final oynaması sürpriz niteliğinde midir?
"Takımımız çok iyi çalışıyor ve çok iyi oyunculardan kurulu. Biz sahada beraber hareket ettiğimiz sürece yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Montella hocamızın geldiği ilk dönemde Hırvatistan maçıyla beraber bunu göstermiştik. O maçta çok iyi mücadele etmiş ve kazanmıştık. Hedeflerimiz büyük ancak adım adım ilerleyerek önceliğimizi gruptan çıkmaya veriyoruz..."
"GÜRCİSTAN MAÇI ZOR"
"Gürcistan takımını küçümsememiz mümkün değil. Böyle maçlar çok zor oluyor. Biz bunun bilincindeyiz. Favori olarak biz gözüküyoruz ama buradaki her maçın çok zor olacağının farkındayız. Duruma maç maç bakıyoruz... Ozan ve Enes'in sakatlıklarına çok üzüldük. İkisi de A Milli Takım için çok önemli oyuncular.
Tedirginlik değil ama sezon sonu olduğu için çok maç oynandı. Tabii ki bir yorgunluk var. Hocamız ve hocanın ekibi çok iyi yönetiyor. Kendimden de örnek vereyim, benim de ağrılarım oldu ama riske atmak istemedik. Küçük bir şey, sakatlığı uzatabilir. Hocalarımız çok güzel yönetiyor bu durumu..."
"İNGİLTERE ÇOK FARKLI"
"İngiltere'de oyuncu kalitesi açısından, daha kaliteli tabii ki. Tempo olarak Süper Lig'in üstünde bir lig. 2-3 günde bir maç oluyor. Çok maç oynanıyor. Fiziksel olarak çok şey katıyor. Çok disiplinli takımlar. Herkesin bir oyun planı var..."
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