Kupa canavarı Dani Carvajal

UEFA Süper Kupa finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonı Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek 6. kez kupayı müzesine götürdü.



Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, tarihi zaferin ardından en fazla Süper Kupa kazanan takım unvanını da elde etti.



Bu sonucun ardından Real Madrid'in tecrübeli ismi Dani Carvajal, 74 gün içinde Şampiyonlar Ligi'ni, milli formayla Avrupa Şampiyonası'nı ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı.



TARİHE GEÇTİ



Diğer bir detayda ise deneyimli sağ bek, Süper Kupa'yı en çok kazanan futbolcu olarak tarihe geçti.







