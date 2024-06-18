Kupa canavarı Dani Carvajal

Real Madrid'in sağ beki Dani Carvajal 74 gün içinde Şampiyonlar Ligi, Euro 2024 ve Süper Kupa'da zafer yaşadı.

Kupa canavarı Dani Carvajal
UEFA Süper Kupa finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonı Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek 6. kez kupayı müzesine götürdü.

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, tarihi zaferin ardından en fazla Süper Kupa kazanan takım unvanını da elde etti.

Bu sonucun ardından Real Madrid'in tecrübeli ismi Dani Carvajal, 74 gün içinde Şampiyonlar Ligi'ni, milli formayla Avrupa Şampiyonası'nı ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı.

TARİHE GEÇTİ

Diğer bir detayda ise deneyimli sağ bek, Süper Kupa'yı en çok kazanan futbolcu olarak tarihe geçti.

 

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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