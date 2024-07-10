EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu

İspanya'nın şampiyonluğu ile tamamlanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) en iyi ilk 11'i açıklandı.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre turnuvanın en iyi 11'inde şampiyon İspanya'dan 6 futbolcu yer aldı. İspanya'nın yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya ve İsviçre'den oyuncular kadroda kendilerine yer buldu.



EURO 2024'ün en iyi 11'ini oluşturan isimler ve ülkeleri şu şekilde;



Mike Maignan (Fransa), Kyle Walker (İngiltere), William Saliba (Fransa), Manuel Akanji (İsviçre), Marc Cucurella (İspanya), Rodri (İspanya), Fabian Ruiz (İspanya), Dani Olmo (İspanya), Lamine Yamal (İspanya), Jamal Musiala (Almanya), Nico Williams (İspanya)



