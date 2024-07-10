EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu

EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı. İşte en iyi 11...

EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu
İspanya'nın şampiyonluğu ile tamamlanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) en iyi ilk 11'i açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre turnuvanın en iyi 11'inde şampiyon İspanya'dan 6 futbolcu yer aldı. İspanya'nın yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya ve İsviçre'den oyuncular kadroda kendilerine yer buldu.

EURO 2024'ün en iyi 11'ini oluşturan isimler ve ülkeleri şu şekilde;

Mike Maignan (Fransa), Kyle Walker (İngiltere), William Saliba (Fransa), Manuel Akanji (İsviçre), Marc Cucurella (İspanya), Rodri (İspanya), Fabian Ruiz (İspanya), Dani Olmo (İspanya), Lamine Yamal (İspanya), Jamal Musiala (Almanya), Nico Williams (İspanya)

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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