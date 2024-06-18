EURO2024'ün en güzel golü Mert Müldür'den!

🇹🇷Mert Müldür'ün Gürcistan maçında attığı gol, taraftarlar tarafından EURO2024'ün en güzel golü seçildi. pic.twitter.com/2vuUR7Yd1O



— Sporxtv (@sporxtv) July 20, 2024

A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024'ün ilk maçında Gürcistan ile oynadığı maçta Mert Müldür'ün attığı gol turnuvanın golü seçildi.Taraftarlar, Mert Müldür'ün bu maçta attığı golü turnuvanın en güzel golü olarak seçti.İspanyol yıldız Lamine Yamal'ın, Fransa maçında attığı gol ise ikinci sırada yer aldı. Arda Güler'in, Gürcistan maçında attığı gol taraftarlar tarafından turnuvanın en güzel üçüncü golü seçildi.UEFA, İspanya'nın zafere ulaştığı EURO 2024'te atılan en iyi 10 golü belirledi.Lamine Yamal'ın Fransa'ya attığı gol, UEFA EURO 2024'te turnuvanın en iyi golü seçildi.Arda Güler'in Gürcistan'a attığı gol listede 5. sırada yer alırken, Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol ise en iyi 6. gol seçildi.