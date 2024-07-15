Jose Mourinho'dan tarihi itiraf!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İspanya'nın şampiyonluğu ile biten EURO2024 sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Real Madrid'den çalıştırdığı isimlerle fotoğrafını paylaşan Mourinho,ifadelerini kullandı.İspanya'nın turnuvayı kazanmayı hak ettiğini söyleyen Mourinho,sözlerini sarf etti.Jose Mourinho'nun açıklamasındaki,ifadeleri dikkat çekti. O dönem Real Madrid'de görev yapan Mourinho, Carvajal'e forma vermemişti. Portekizli teknik adamın bu açıklamasının ardından sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar,şeklinde yorumlarda bulundu.Jose Mourinho'nun bu açıklamasının ardından Alvaro Morata'dan deneyimli teknik adama teşekkür geldi. Morata, Mourinho'nun paylaşımına verdiği cevapta,ifadeleriyle birlikte kalp emojisi de kullandı.Nacho Fernandez ise kalp emojileriyle birlikteifadesini kullandı.