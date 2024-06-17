Cihan Çanak'ın tercihi belli oldu!

Belçika'da Standard Liege forması giyen Cihan Çanak'la Trabzonspor'un yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da ilgileniyor.
19 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, Trabzon kökenli bir ailenin çocuğu olması bordo- mavilileri bu konuda çok rahatlatıyor.
TRABZONSPOR'U İSTİYOR
Liege'de 61 numaralı formayı terleten Cihan da Trabzonspor forması giymek istiyor.
Yönetim, genç futbolcuya karşılık Belçika ekibine 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay teklif etti.
Belçika ekibinde bu sezon 31 maça çıkan Cihan, 1 asistlik performans sergiledi.
19 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, Trabzon kökenli bir ailenin çocuğu olması bordo- mavilileri bu konuda çok rahatlatıyor.
TRABZONSPOR'U İSTİYOR
Liege'de 61 numaralı formayı terleten Cihan da Trabzonspor forması giymek istiyor.
Yönetim, genç futbolcuya karşılık Belçika ekibine 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay teklif etti.
Belçika ekibinde bu sezon 31 maça çıkan Cihan, 1 asistlik performans sergiledi.