Kemerburgaz'a Rams Park tarifesi

Galatasaray'ın ağustosta taşınacağı yeni tesislerinde kullanacağı iki sahanın zemini, iç saha maçlarını oynadığı stattaki gibi hibrit çim ile kaplı olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kemerburgaz'a Rams Park tarifesi
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17 Haziran 2024 10:28
Galatasaray, Florya'ya yavaş yavaş veda ediyor.

Ağustos ayında Kemerburgaz'a taşınacak olan sarı-kırmızılıların yeni tesislerinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar kapsamında A takımın kullanacağı iki sahaya çim ekme işlemi yapılıyor.

Zemin, uyum açısından sorun yaşanmaması için RAMS Park'taki gibi hibrit çimle kaplanıyor. 

 
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