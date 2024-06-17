Kemerburgaz'a Rams Park tarifesi

Galatasaray, Florya'ya yavaş yavaş veda ediyor.
Ağustos ayında Kemerburgaz'a taşınacak olan sarı-kırmızılıların yeni tesislerinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar kapsamında A takımın kullanacağı iki sahaya çim ekme işlemi yapılıyor.
Zemin, uyum açısından sorun yaşanmaması için RAMS Park'taki gibi hibrit çimle kaplanıyor.
Ağustos ayında Kemerburgaz'a taşınacak olan sarı-kırmızılıların yeni tesislerinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar kapsamında A takımın kullanacağı iki sahaya çim ekme işlemi yapılıyor.
Zemin, uyum açısından sorun yaşanmaması için RAMS Park'taki gibi hibrit çimle kaplanıyor.