Fernando Llorente: "Messi, Yamal kadar iyi değildi"

İspanyol eski futbolcu Fernando Llorente, Lionel Messi ile Lamine Yamal için dikkat çeken bir karşılaştırma yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fernando Llorente: 'Messi, Yamal kadar iyi değildi'
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15 Haziran 2024 21:35
Son güncelleme 15 Haziran 2024 21:36
İspanyol eski futbolcu Fernando Llorente, Lionel Messi ile Lamine Yamal için dikkat çeken açıklama yaptı.

39 yaşındaki eski golcü, 16 yaşındaki Yamal'ın, 16 yaşındaki Lionel Messi'den daha iyi olduğunu iddia etti.

"16 yaşındaki Yamal'ı izliyor musunuz?" diyen Llorente, "Messi bile bu yaşta bu kadar iyi değildi." ifadelerini kullandı.

İspanya formasıyla EURO 2024'te boy gösteren Lamine Yamal, 16 yıl 338 gün ile Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen tarihteki en genç oyuncu oldu.

Geçtiğimiz sezon Barça formasıyla 50 maça çıkan Yamal, 7 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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