Nuno Gomes: 'Ronaldo devam edecektir'

Portekizli eski futbolcu Nuno Gomes, Cristiano Ronaldo'nun emeklilik tarihine dair Bild'e bir tahminde bulundu.



Ronaldo'nun Portekiz için fazlasıyla önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Gomes, "Ne kadar oynayacağı sadece kendisinin bileceği bir şey. Bu onun isteğine bağlı. Sabah alarmı duyduğunda ve tutkuyu hissettiğinde, devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Nono Gomes, EURO 2024'ün Cristiano Ronaldo için son turnuva olup olmayacağına dair net bir şey söylemenin mümkün olmadığını söyledi.



