Nuno Gomes: "Ronaldo devam edecektir"

Portekizli eski futbolcu Nuno Gomes, Cristiano Ronaldo'nun emeklilik tarihine dair bir tahminde bulundu.

Nuno Gomes: 'Ronaldo devam edecektir'
Portekizli eski futbolcu Nuno Gomes, Cristiano Ronaldo'nun emeklilik tarihine dair Bild'e bir tahminde bulundu.

Ronaldo'nun Portekiz için fazlasıyla önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Gomes, "Ne kadar oynayacağı sadece kendisinin bileceği bir şey. Bu onun isteğine bağlı. Sabah alarmı duyduğunda ve tutkuyu hissettiğinde, devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nono Gomes, EURO 2024'ün Cristiano Ronaldo için son turnuva olup olmayacağına dair net bir şey söylemenin mümkün olmadığını söyledi.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
Son Dakika Haberleri
Adam Buksa:
Adam Buksa: "Kesinlikle 1 puan alabilirdik"
Ronald Koeman:
Ronald Koeman: "Fazlasıyla hak ettik"
Bart Verbruggen:
Bart Verbruggen: "Weghorst'u ayakta alkışladık"
Wout Weghorst:
Wout Weghorst: "Rüya gibi bir senaryo"
Virgil van Dijk:
Virgil van Dijk: "En önemlisi maçı kazanmamızdı"
Sporx Anasayfasına Dön