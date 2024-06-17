Galatasaray'da gündem Hermoso; randevu alındı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de adı anılan tecrübeli stoper Mario Hermoso'yu gündemine aldı.
Davinson Sanchez'in satılması halinde 28 yaşındaki İspanyol stoper kadroya katılmak isteniyor. Sarı-kırmızılıların transfer komitesi; Hermoso'nun menajerinden randevu talep ettiği ve bayramdan sonra tarafların bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
Bonservisi elinde olan Hermoso, Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna edilmeye çalışılacak. Ancak bu transfer Davinson Sanchez satılırsa gerçekleşecek.
GEÇEN SEZON 45 MAÇTA FORMA GİYMEDİ
Real Madrid altyapısında yetişen ve 2019'dan bu yana Atletico Madrid forması giyen 28 yaşındaki stoper, geçen sezon 45 resmi maçta forma giydi.
Davinson Sanchez'in satılması halinde 28 yaşındaki İspanyol stoper kadroya katılmak isteniyor. Sarı-kırmızılıların transfer komitesi; Hermoso'nun menajerinden randevu talep ettiği ve bayramdan sonra tarafların bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
Bonservisi elinde olan Hermoso, Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna edilmeye çalışılacak. Ancak bu transfer Davinson Sanchez satılırsa gerçekleşecek.
GEÇEN SEZON 45 MAÇTA FORMA GİYMEDİ
Real Madrid altyapısında yetişen ve 2019'dan bu yana Atletico Madrid forması giyen 28 yaşındaki stoper, geçen sezon 45 resmi maçta forma giydi.