Fenerbahçe'den Yusuf Kabadayı harekatı

Kadrosuna yıldızları katmak isteyen Fenerbahçe, yerli oyuncularla ilgilenmeyi de ihmal etmiyor.
Son gündeme giren isim ise; Bayern Münih'in genç yıldızı adayı Yusuf Kabadayı...
Sezonu Schalke'de tamamlayan Türk asıllı Alman sol kanat için Bayern'le temas kuruldu. 20 yaşındaki oyuncu için bayramdan sonra somut adımlar atılacak.
23 MAÇTA 4 GOL ATTI
20 yaşındaki genç oyuncu, geçen sezon 2. Bundesliga'da 23 maça çıktı ve 4 gol attı.
Son gündeme giren isim ise; Bayern Münih'in genç yıldızı adayı Yusuf Kabadayı...
Sezonu Schalke'de tamamlayan Türk asıllı Alman sol kanat için Bayern'le temas kuruldu. 20 yaşındaki oyuncu için bayramdan sonra somut adımlar atılacak.
23 MAÇTA 4 GOL ATTI
20 yaşındaki genç oyuncu, geçen sezon 2. Bundesliga'da 23 maça çıktı ve 4 gol attı.