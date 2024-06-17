Fenerbahçe'den Yusuf Kabadayı harekatı

Fenerbahçe, Türk asıllı sol kanat Yusuf Kabadayı için Bayern Münih ile temas kurdu.

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Fenerbahçe'den Yusuf Kabadayı harekatı
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17 Haziran 2024 10:46
Kadrosuna yıldızları katmak isteyen Fenerbahçe, yerli oyuncularla ilgilenmeyi de ihmal etmiyor.

Son gündeme giren isim ise; Bayern Münih'in genç yıldızı adayı Yusuf Kabadayı...

Sezonu Schalke'de tamamlayan Türk asıllı Alman sol kanat için Bayern'le temas kuruldu. 20 yaşındaki oyuncu için bayramdan sonra somut adımlar atılacak.

23 MAÇTA 4 GOL ATTI

20 yaşındaki genç oyuncu, geçen sezon 2. Bundesliga'da 23 maça çıktı ve 4 gol attı. 

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