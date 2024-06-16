Erik ten Hag: 'Yönetim, Tuchel'le görüşmüş'

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği gibi bir sezon geçirmeyen Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'ın takımdan ayrılacağı iddiaları dolanıyordu.



Tecrübeli teknik adam geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



"BENİMLE GELİP GÖRÜŞTÜLER"



Tatildeyken kulüp yönetiminin geldiğini söyleyen ten Hag, "Takım yönetimi ben tatildeyken yanıma geldiler. Bir anda karşıma çıktılar ve benimle devam edeceklerini söylediler." ifadelerini kullandı.



Yönetimin, Thomas Tuchel'le görüşme yaptığını açıklayan Erik ten Hag şu sözlerle devam etti:



"Manchester United yönetimi bana Thomas Tuchel ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini ancak şu durumda en iyi menajere sahip olduklarını söyledi. Her organizasyonda olduğu gibi değerlendirmek akıllıca olacaktır. Manchester United da bunu yaptı. Yeni sahibi futbola yeni başladı, acele etmedi"



Takımın başka menajerlerle de görüştüğünü açıklayan Erik ten Hag şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Bana başka teknik direktörlerle konuştuklarını söylediler. Hollanda'da buna izin verilmiyor. Eğer hala antrenör varsa diğer antrenörlerle konuşmak yasak. Birbirimizle güzel görüşmeler yaptık, çeşitli konular tartışıldı. Sonuç olarak birlikte devam edeceğiz ve sözleşmemi uzatacaklar. Bu konuda hâlâ bir anlaşmaya varmamız gerekiyor."





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