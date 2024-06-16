Serdar Dursun'dan Szymanski'ye destek!

Serdar Dursun, EURO2024'teki Polonya - Hollanda maçını tribünden takip etti. 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den takım arkadaşı Sebastian Szymanski'ye destek verdi ve paylaşım yaptı.

Serdar Dursun'dan Szymanski'ye destek!
Fenerbahçe'de sezonu tamamlayan Serdar Dursun, EURO2024'teki Polonya - Hollanda maçında tribünde yer aldı.

Fenerbahçe'den takım arkadaşı Sebastian Szymanski'ye destek veren 32 yaşındaki futbolcu, "Hadi Seboo" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Tribünde Fenerbahçe'nin efsane ismi Pierre van Hooijdonk ile de fotoğraf çektiren Serdar Dursun, Hollandalı eski golcü için "Efsane" yorumu yaptı.



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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
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