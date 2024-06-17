Fenerbahçe'de Michy Batshuayi çıkarması! Jose Mourinho görüştü

Fenerbahçe sözleşmesi biten Belçikalı golcüyü kadrosunda tutmayı hedefliyor. Teknik patron Mourinho, Batshuayi ile görüşerek takımda kalmasını istedi. Birçok talibi bulunan deneyimli oyuncu tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kararını verecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi çıkarması! Jose Mourinho görüştü
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17 Haziran 2024 08:03
Son güncelleme 17 Haziran 2024 08:21
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması çalışmaları sürüyor. Güçlü kadrosuyla ligde 99 puan toplayan sarı-lacivertli takım gelecek sezon şampiyonluk için işi çok daha sıkı tutuyor.

Jose Mourinho hamlesi ardından kadroya önemli takviyeler yapılacak. Ancak öncesinde mevcut kadronun da korunması hedefleniyor. Bu çerçevede sözleşmesi biten Michy Batshuayi ile görüşmeler sürüyor. Belçikalı golcüyle henüz anlaşma yok.

Teknik patron Mourinho da oyuncunun kalmasını istiyor. Deneyimli futbolcuyla görüşen Mourinho takımda kendisine yer vermek istediğini belirtti.

İŞTE F.BAHÇE'NİN ÖNERDİĞİ ÜCRET

Ancak Batshuayi'nin önünde birçok önemli teklif bulunuyor. Geçen sezon performansı ve gol sayısının yanı sıra serbest oyuncu konumunda olması da futbolcunun taliplerini ve buna bağlı olarak rakamları yükseltiyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yıllık 3 Milyon euroya yakın bir ücret alan Belçikalı golcüye yine aynı ücrete yakın bir para teklif eldildi.

Bunun yanı sıra bir miktar imza parası da önerildi. Henüz kararını vermeyen Batshuayi kendisine gelen teklifler içinden en uygununu seçecek.

3. GOLCÜ OLMA RİSKİ VAR

Fenerbahçe'de kaptan Edin Dzeko da takımda kalacak. Ayrıca çok etkili bir golcü transfer edilecek. Geçen sezon Dzeko'nun arkasında ikinci golcü olan Batshuayi bu durumdan başlangıçta sıkıntı duysa da İsmail Kartal kendisini doğru zamanlarda kullandı ve önemli bir skor katkısı aldı.

Yıldız futbolcu devamında da çok önemli teklifler aldı. Şimdi ise takımda kalması durumunda 3. golcü pozisyonuna düşme riski bulunuyor.

Batshuayi'nin tüm koşulları değerlendirerek kısa süre içinde kararını vermesi bekleniyor. 

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