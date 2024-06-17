Serdar Dursun, Jose Mourinho'yu bekliyor

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Serdar Dursun, sarı lacivertli takımdan haber bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun, Jose Mourinho'yu bekliyor
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17 Haziran 2024 10:00
Fenerbahçe'nin bonservisiyle Fatih Karagümrük'e gönderdiği, ara transferde yeniden kiraladığı Serdar Dursun şu an boşta...

32 yaşındaki forvet, Türkiye'den 5 resmi teklif almasına rağmen her kulübe Fenerbahçe'yi bekleyeceğini iletti.

Mourinho'dan haber bekleyen Serdar, istediği cevabı alamazsa Anadolu kulüplerinden birinin yolunu tutacak. Öte yandan Umut Nayir de Pendik'ten Fenerbahçe'ye döndü. 

 
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