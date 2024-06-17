Serdar Dursun, Jose Mourinho'yu bekliyor

Fenerbahçe'nin bonservisiyle Fatih Karagümrük'e gönderdiği, ara transferde yeniden kiraladığı Serdar Dursun şu an boşta...
32 yaşındaki forvet, Türkiye'den 5 resmi teklif almasına rağmen her kulübe Fenerbahçe'yi bekleyeceğini iletti.
Mourinho'dan haber bekleyen Serdar, istediği cevabı alamazsa Anadolu kulüplerinden birinin yolunu tutacak. Öte yandan Umut Nayir de Pendik'ten Fenerbahçe'ye döndü.
32 yaşındaki forvet, Türkiye'den 5 resmi teklif almasına rağmen her kulübe Fenerbahçe'yi bekleyeceğini iletti.
Mourinho'dan haber bekleyen Serdar, istediği cevabı alamazsa Anadolu kulüplerinden birinin yolunu tutacak. Öte yandan Umut Nayir de Pendik'ten Fenerbahçe'ye döndü.