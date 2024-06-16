Jude Bellingham: 'Madrid'deki alışkanlığı sürdüreceğim'

EURO 2024 C Grubu ilk hafta maçında Sırbistan'ı 1-0 mağlup eden İngiltere'de galibiyet golünü atan Jude Bellingham karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Real Madrid'deki kazanma alışkanlığını İngiltere'de de devam ettirmek istediğini söyleyen Jude Bellingham, "Pozitif sonuç. Şimdi sıradaki maça bakacağız. Önümüzdeki 6-7 maçta elimden gelen her şeyi yapmaya ve İngiltere'nin EURO2024'ü kazanması için yardımcı olmaya hazırım. Madrid'deki kazanma alışkanlığımı İngiltere'de sürdürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Çok fazla destek aldığını söyleyen Bellingham şu sözlerle devam etti:



"Jude Bellingham harika insanlardan oluşuyor. Sadece ben değilim. Çok büyük desteğim var, ailem, arkadaşlarım, takım arkadaşlarım, hem burada hem Madrid'de. Futbol oynamak işin en kolay kısmı."



Çok iyi bir maç geçirdiklerini söyleyen Jude Bellingham şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"İyi bir maçtı. Çok sert bir takım olduklarını düşündüm. Çok sağlam, güçlü ve büyük bir takımlar ve iyi hazırlanmamız önemliydi. Teknik ekip doğru olanı yaptı. Bütün hafta çok iyi hazırlandık. Yapmamız gereken şeyleri biliyorduk. Kendi standartlarımıza uymaya ve kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. İyi bir başlangıç yapmamız önemliydi. Kamp içinde pozitifiz ve bir sonrakine geçiyoruz. Ceza sahasına girmeye, açılmaya ve bunu yapmaya alıştım. Madrid'de bu alışkanlığı edindim ve formumu EURO 2024'e de taşımak istedim. Kendime olan güvenimi arttırmak benim için harika bir başlangıç ve en önemlisi de takımın kazanmasına yardımcı olmak."



