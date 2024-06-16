Bayern Münih'te Alphonso Davies için karar!

Vincent Kompany'yi takımın başına getiren Bayern Münih'te dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



Sky'ın haberine göre; Alman devi, Alphonso Davies'i sözleşmesinin son senesine girecek olmasına rağmen satmama kararı aldı.



Yeni kontrat görüşmelerinden olumlu bir sonuç alamayan ve yaz transfer döneminde oyuncuyu satacağı iddia edilen Bayern, Kompany ile Kanadalı oyuncuya son bir şans verecek.



İSTEDİĞİ ÜCRETİ KABUL EDECEK



Bayern yönetimi, başarılı sol bekin performansından memnun kalırsa oyuncu tarafının istediği ücreti vermeyi kabul edecek.



Yıllık yaklaşık 20 milyon euro talep eden Yıldız futbolcu ile Real Madrid de ciddi şekilde ilgileniyor. Sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala istediği takımla anlaşma hakkına sahip olmasına rağmen Bayern'in bu riski aldığı ifade edildi.



Geçtiğimiz sezon Alman ekibinde 42 maça çıkan Davies, 3 gol ve 6 asist yaptı.





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