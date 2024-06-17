Trabzonspor'un 5. yıldızı Cham

Yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Trabzon, bir transfer bombası daha patlatmak üzere. Fırtına; Nwakaeme, Draguş, Lundstram ve Barisic'in ardından Avusturyalı 10 numarayı da bitirmeye çok yakın. Kulüpler nezdinde devam eden görüşmelerde sadece detaylar kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un 5. yıldızı Cham
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17 Haziran 2024 10:22
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, bunun meyvelerini fazlasıyla aldı.

Başkan Ertuğrul Doğan, düzenlediği son basın toplantısında "5 isimle anlaştık, 3'ünde ise önemli mesafe kat ettik" derken ilk duyurulan isim Anthony Nwakaeme oldu. 35 yaşındaki Nijeryalı yıldızın iki yıl sonra takıma dönmesi camiada büyük sevinç yarattı.

Kulüp yetkilileri; Draguş, Lundstram ve Barisic'i de kısa süre içerisinde açıklamayı planlıyor.

5. TRANSFER CHAM OLACAK

Trabzonspor'da 5. transferin ise Muhammed Cham olduğu ortaya çıktı. Haftalardır oyuncuyu ikna etmek için görüşmelerini sürdüren yönetim, çabalarının karşılığını aldı, kulübü Clermont'la yürüttüğü pazarlıklarda da son aşamaya geldi.

Ligue 1'den düşen Fransız ekibiyle 4.5 ila 5 milyon Euro arasında bir rakamda anlaşmak üzere olan Fırtına'nın, söz konusu rakamı taksitler halinde ödeyeceği belirtildi. 

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