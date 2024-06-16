Christian Eriksen: 'Bu durum her zaman kötüdür'

EURO 2024 C Grubu ilk maçında Slovenya ile 1-1 berabere kalan Danimarka'da yıldız oyuncu Christian Eriksen karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Öne geçip puan kaybetmenin çok kötü olduğunu söyleyen Eriksen şu ifadeleri kullandı:



"Çok üzgünüm. Öne geçip puan kaybetmek her zaman çok kötü hissettirir. 1 puan aldık ve turnuvaya böyle başladık. Gelişmeye devam etmeliyiz."



