Christian Eriksen: "Bu durum her zaman kötüdür"

Danimarka'nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen berabere kaldıkları Slovenya maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Christian Eriksen: 'Bu durum her zaman kötüdür'
EURO 2024 C Grubu ilk maçında Slovenya ile 1-1 berabere kalan Danimarka'da yıldız oyuncu Christian Eriksen karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Öne geçip puan kaybetmenin çok kötü olduğunu söyleyen Eriksen şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzgünüm. Öne geçip puan kaybetmek her zaman çok kötü hissettirir. 1 puan aldık ve turnuvaya böyle başladık. Gelişmeye devam etmeliyiz."

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
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