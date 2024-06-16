Christian Eriksen: "Bu durum her zaman kötüdür"
Danimarka'nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen berabere kaldıkları Slovenya maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
EURO 2024 C Grubu ilk maçında Slovenya ile 1-1 berabere kalan Danimarka'da yıldız oyuncu Christian Eriksen karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Öne geçip puan kaybetmenin çok kötü olduğunu söyleyen Eriksen şu ifadeleri kullandı:
"Çok üzgünüm. Öne geçip puan kaybetmek her zaman çok kötü hissettirir. 1 puan aldık ve turnuvaya böyle başladık. Gelişmeye devam etmeliyiz."
Öne geçip puan kaybetmenin çok kötü olduğunu söyleyen Eriksen şu ifadeleri kullandı:
"Çok üzgünüm. Öne geçip puan kaybetmek her zaman çok kötü hissettirir. 1 puan aldık ve turnuvaya böyle başladık. Gelişmeye devam etmeliyiz."
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|S
|Takımlar
|O
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|İsviçre
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Macaristan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|İskoçya
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0