İngiliz taraftarlardan Jude Bellingham'a; 'İngiliz Zidane'

İngiliz taraftarlar, EURO 2024'te Sırbistan ile oynayacakları maç öncesi Jude Bellingham lehine tezahüratlarda bulundu.Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde oynanacak maç önce şehirde dolaşan İngiliz taraftarlar, İngiltere bayrağı üzerine yerleştirdikleri Jude Bellingham fotoğrafıyla "İngiliz Zidane" tezahüratlarında bulundu.Real Madrid'de forma giyen Jude Bellingham, tıpkı Zinedine Zidane gibi 5 numaralı Real Madrid formasını giymesi ve aynı pozisyonda oynamaları sebebiyle sık sık Zinedine Zidane ile benzetiliyor.