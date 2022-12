Scarlet Johansson'un biyografisi ve filmleri - Scarlet Johansson kimdir?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Scarlett Johansson'ı Lost in Translation, The Prestige ve The Girl with the Dragoon Tattoo gibi filmlerde rol alan aktris olarak tanıyorsunuz. Peki ya özel hayatı hakkında ne biliyorsunuz? Scarlett Johansson kimdir?Bu makalede, Scarlett Johansson biyografisi ve filmleri ile birlikte ilk çocukluk yıllarından Hollywood'un en çok aranan aktrislerinden biri olarak şu anki kariyerine kadar biyografisine bir göz atacağız. Ayrıca en ünlü filmlerinden bazılarını ve neden bu kadar başarılı olduklarını tartışacağız.1984 yılında New York'ta doğdunuz.Anneniz bir yapımcı, babanız ise bir yönetmendi. Oyunculuk kariyerinize çocukken reklamlarda ve TV şovlarında yer alarak başladınız. İlk filminizi North (1994) ile yaptınız ve kısa sürede Hollywood'un en çok aranan genç aktrislerinden biri oldunuz.Scarlett Johansson biyografisi ve filmleri herkesin merak ettiği konulardan biri. Şu şekilde özetleyebiliriz; Yenilmezler (2012), Kaptan Amerika (2014) ve Yenilmezler: Kış Askeri (2014) gibi tüm zamanların en çok gişe yapan filmlerinden bazılarında rol aldınız: The Winter Soldier (2014) ve Avengers: Age of Ultron (2015) gibi filmlerde rol aldınız. Lost in Translation (2003) ve Vicky Cristina Barcelona (2008) gibi filmlerdeki performanslarınızla da eleştirmenlerin beğenisini kazandınız.Scarlett Johansson'ı son on yılın en büyük filmlerinden bazılarındaki rollerinden tanıyorsunuz. Lost in Translation, The Prestige ve Her gibi filmlerde rol aldı.Scarlett Johansson biyografisi ve filmleri konusunun yanı sıra peki Johansson'un aynı zamanda bir şarkıcı olduğunu biliyor muydunuz? 2008 yılında Anywhere I Lay My Head adlı ilk albümünü yayınladı. Ve 2016'da Broadway oyunu A View from the Bridge'deki performansıyla Tony Ödülü kazandı.Johansson hem Hollywood hem de Broadway'de yeteneğini göstermiş çok yönlü bir oyuncu ve şarkıcı. Kendisi her zaman işine dört elle sarılan güçlü bir sanatçı. Bundan sonra ne yapacağını görmek için sabırsızlanıyoruz!Onu pek çok filmde gördünüz ve son girişimi bilimkurgu gerilim filmi "Lucy". Scarlett Johansson sinema endüstrisinde büyük bir isim ve filmleri gişede 3,3 milyar doların üzerinde hasılat elde etti.Peki Scarlett Johansson'ın en büyük filmleri hangileri? Bir göz atalım. Scarlett Johansson biyografisi ve filmleri için aşağıdaki gişe rakamlarına dikkat edelim.Box Office Mojo'ya göre, Scarlett Johansson'ın en büyük filmi dünya çapında 623 milyon dolar hasılat elde eden "Yenilmezler". Diğer büyük kazananlar arasında "Iron Man 2" (624 milyon dolar), "Captain America: The First Avenger" (370 milyon dolar) ve "Thor" (449 milyon dolar).Yani eğer izleyecek iyi bir film arıyorsanız, Scarlett Johansson'ın oynadığı bir film oldukça güvenli bir bahis.Performansıyla izleyicilere etkileyici bir deneyim yaşatan Scarlett Johansson, 2003 yılında Lost in Translation'da kariyerinde dönüm noktalarına ulaşmış oldu. Bu unutulmaz filmde Bill Murray ile oynadığı rolün çok özel bir yaklaşım getirdiği için En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterilmişti.2008 yılında Vicky Cristina Barcelona'da ve 2011 yılında The Iron Man 2'de Oscar adayları arasına giren başarısını taçlandırmak isteyen Scarlett Johansson, 2013 yılından bu yana Captain America, Avengers ve Ghost in the Shell filmlerinde de başarısını gösterdi.Scarlett Johansson, kariyeri boyunca adından söz ettiren bir oyuncu olarak, pek çok ödül ve başarıya imza attı. Hollywood Akademi Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu dalında BAFTA Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu dalında Tony Ödülleri ve Golden Globe Ödülleri gibi resmi ödül törenlerinde 19 kez aday gösterildi. Buna ek olarak, 2004 yılında Cannes Film Festivali'nde Palme D'Or ödülüne layık görüldü. Johansson, ayrıca Miami Film Festivali'nden En İyi Yönetmen dalında ve Sinema Uzmanları Derneğinden En İyi Kadın Oyuncu dalında da ödüle layık görüldü.Şimdi, Scarlett Johansson'ın tüm filmlerini nerede izleyebileceğinizi bilmenize yardımcı olalım. Eğer Netflix'deseniz, çoğu filme ulaşabilirsiniz. Ayrıca Amazon Prime Video'da ve Hulu'da da filmler bulabilirsiniz. Aynı zamanda Apple TV+ ve Disney+ gibi ücretli platformlarda bulunuyor. Yine de, tüm filmlerini bir arada izlemek isterseniz, bu konuda size yardımcı olacak en kolay yolun sahibi olduğunuz DVD'yi seçebilirsiniz.Sonuç olarak, Scarlett Johansson dünyanın en popüler aktrislerinden biridir. Hem eleştirel hem de ticari başarı elde eden birçok filmde rol almıştır. Scarlett Johansson aynı zamanda yetenekli bir şarkıcı. İki albüm yayınladı ve bir Tony Ödülü kazandı.Scarlett Johansson, 22 Nisan 1984'te New York City, New York, ABD'de doğmuş bir Amerikalı oyuncu ve şarkıcıdır. Johansson, genç yaşta Broadway'de sahne aldı ve sonrasında birçok film ve televizyon projesinde rol almıştır. Önemli rolleri arasında 2001 yapımı "Ghost World", 2003 yapımı "Lost in Translation" ve 2010 yapımı "Iron Man 2" bulunmaktadır.Johansson ayrıca Marvel Sinematik Evreni'nde "Black Widow" karakterini canlandırmıştır. Bu rolü ile hem "The Avengers" hem de "Avengers: Endgame" gibi çok büyük beğeni toplayan filmlerde yer almıştır.Johansson'ın diğer filmleri arasında "The Horse Whisperer", "Match Point", "Vicky Cristina Barcelona", "Her", "Lucy", "The Jungle Book" ve "Marriage Story" gibi yapımlar bulunmaktadır. Ayrıca, Johansson'ın seslendirdiği birçok animasyon filmi de bulunmaktadır.Johansson, ayrıca "Anywhere I Lay My Head" ve "Break Up" gibi iki solo albüm yayınlamıştır. Bu albümleri ile de müzik dünyasında adını duyurmuştur.Johansson, hem sahne hem de sinema dünyasında önemli bir yer edinmiş ve birçok ödül kazanmıştır. Bu ödüller arasında BAFTA En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü ve En İyi Kadın Oyuncu dalında iki kez aday gösterilmiştir. Johansson, ayrıca En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Küre Ödülü'ne de aday gösterilmiştir.