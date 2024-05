İlk Vahiy Nerede ve Ne Zaman Gelmiştir?

İslam dininin kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'in ilk ayetleri, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Hira Mağarası'nda indirilmiştir. Bu olayın tarihi 610 yılının Ramazan ayının 27. gecesidir, yani Kadir Gecesi'ne denk gelmektedir.



Hira Mağarası'nın Konumu:



Hira Mağarası, Mekke'nin kuzeyinde Nur Dağı'nda bulunan bir mağaradır. Hz. Muhammed (s.a.v.), her yıl Ramazan ayında inzivaya çekilmek ve tefekkürde bulunmak için bu mağaraya giderdi.



İlk Vahiy Nasıl İndirilmiştir?:



Rivayete göre, Hz. Muhammed (s.a.v.) Hira Mağarası'nda meditasyon yaparken Cebrail (a.s.) adında bir melek ona göründü ve "Oku!" dedi. Hz. Muhammed (s.a.v.) okuma bilmediğini söyleyince Cebrail (a.s.), "İkra bismi rabbik" (Rabbinin adıyla oku) ayetlerini okudu. Bu ayetlerle birlikte İslam dini doğmuş oldu.



İlk Vahyin Önemi:



İlk vahiy, İslam dininin başlangıcını temsil eder. Bu olay, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamber olarak görevlendirildiğinin ve insanlığa ilahi mesajı iletmekle sorumlu olduğunun işaretidir. İlk vahiy, aynı zamanda Kuran-ı Kerim'in inmeye başladığı andır ve bu kutsal kitabın tüm Müslümanlar için rehber olduğunu gösterir.

