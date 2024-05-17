Real Madrid'den dev Arda Güler teklifine ret!

Real Madrid'de attığı gollerle adından söz ettiren Arda Güler'e dev bir talip çıktı.Fichajes'te yer alan habere göre; Real Madrid, Arsenal'in Arda Güler için yaptığı dev teklifi reddetti.Haberde İngiliz devinin 45 milyon euroluk teklif yaptığı ve Florentino Perez yönetiminin bu teklifi reddettiği aktarıldı.Öte yandan İspanyol ekibinin, Arda Güler'i gelecek yıllarda takımın önemli bir parçası olarak gördüğü için takımda tutma kararı aldığı ifade edildi.Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 30 milyon euroya transfer edildi.Madrid devinde 11 maçta toplam 350 dakika forma giyen Arda Güler, 4 gol kaydetme başarısı gösterdi.