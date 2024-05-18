Başakşehir - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Başakşehir - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
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18 Mayıs 2024 00:22
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor'un muhtemel ilk 11'i: Uğurcan; Meunier, Mendy, Denswil, Eren; Berat, Umut; Visca, Bardhi, Fountas, Onuachu.


Başakşehir'in muhtemel ilk 11'i: Muhammed; Duarte, Ba, Opoku, Dubois; Onur; Deniz, Kemen, Pelkas, Figueiredo; Piatek.

ÜÇÜNCÜLÜK RESMİLEŞEBİLİR

Ligde 61 puanla üçüncü sırada bulunan Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde sezonu üçüncü sırada bitirmeyi garantileyecek. Turuncu-lacivertli takımın kazanması halinde ise lig üçüncüsü son haftada oynanacak maçların ardından belli olacak. İki takım arasında sezonun Trabzon'da oynanan maç, 1-1 berabere bitmişti.

Konuk ekip Trabzonspor ligin 36 maçlık bölümünde 19 galibiyet, 4 beraberlik ve13 mağlubiyetle 61 puan elde etti. Son 4 maçının 3'ünü kazanan Karadeniz temsilcisi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak son hafta öncesi 3'üncü sıradaki yerini garantilemeyi hedefliyor.

BAŞAKŞEHİR'DE SON DURUM

RAMS Başakşehir, ligin geride kalan 36 haftasında 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 58 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. Son 5 maçını kazanan turuncu-lacivertliler, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak rakibiyle puanını eşitlemek ve 3'üncülük şansını son haftaya taşımak istiyor.

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