Þampiyon Taha'yý 'madalya ve bebek' heyecaný sardý

Eþi hamile olan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarý öncesi "çifte" heyecan yaþayan milli güreþçi Taha Akgül, "Bizim için bebek süreci yaklaþýyor. Ýnþallah olimpiyattan sonra saðlýklý, sýhhatli, bereketiyle gelir, çifte sevinç yaþarýz. Ýnþallah madalyayý boynuna takmak nasip olur." diye konuþtu.Olimpiyat, dünya ve Avrupa þampiyonu milli güreþçi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarý'nda serbest stil 125 kiloda Türkiye'yi temsil edecek.Taha Akgül, AA muhabirine yaptýðý açýklamada," ifadelerini kullandý.Rio 2016 Olimpiyat Oyunlarý'nda Türkiye'ye tek altýn madalyayý kazandýran Taha, ikinci olimpiyat þampiyonluðunu amaçladýðýný vurgulayarak "Hedefim kesinlikle altýn madalya." dedi.Hazýrlýk sürecini iyi geçirdiðini belirten Taha, "Elimden geleni yapacaðým, kanýmýn son damlasýna kadar savaþacaðým. Ýnþallah rabbim bize milletimizin de dualarýyla altýn madalyayý nasip eder. Onlarýn dualarý bizim iþimizi kolaylaþtýracaktýr. Dualarýný eksik etmesinler." þeklinde konuþtu.Taha, Türkiye'nin 102 sporcuyla katýlacaðý Paris 2024'e iliþkin þu deðerlendirmeyi yaptý:"Tarihimizin en baþarýlý olimpiyatý olabilir. Özellikle boksta favoriyiz, güreþte sürprizler olabilir. Rýza'nýn olmamasý bu anlamda gücümüzü biraz azalttý. Rýza olsaydý iþimiz daha garantiydi. Okçuluk, cimnastik, tekvando... Her yerde madalyaya adayýz. Tarihin en iyi olimpiyatý olabilir. Olimpiyat atmosferi çok farklý ama madalya olarak Tokyo'nun üstüne çýkacaðýmýzý düþünüyorum. Karate, Paris 2024'te yok, Tokyo'da karatede 4 madalyamýz vardý. Yine de madalya sayýsýnda çift haneyi göreceðimizi düþünüyorum."" diye konuþtu.Milli güreþçi, eþinin hamile olduðuna ve olimpiyatlar öncesi çifte heyecan yaþadýðýna da deðindi.Yoðun ve stresli bir dönem geçirdiklerine iþaret eden Taha, þöyle devam etti:"Eþim kendi ülkesinde. Kafam bir yandan da orada. Ýster istemez orayý da maçýmý da düþünüyorum. Zor süreç, duaya ihtiyacým olacak. Heyecanýmýz aslýnda iki katýna çýktý. Bizim için bebek süreci yaklaþýyor. Ýnþallah olimpiyattan sonra saðlýklý, sýhhatli, bereketiyle gelir, çifte sevinç yaþarýz. Ýnþallah madalyayý boynuna takmak nasip olur."Rýza Kayaalp'in yaþadýðý "talihsiz olay" nedeniyle Paris 2024'te yer alamayacaðýný anýmsatan Taha Akgül, milli güreþçiye destek çaðrýsý yaptý." ifadelerini kullandý.