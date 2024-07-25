West Ham, Mazraoui transferini bitiriyor

Premier Lig ekiplerinden West Ham, sağ bek için çarpıcı bir ismin transferini noktalamak üzere.



BBC'nin haberine göre; West Ham, Bayern Münih'te forma giyen Faslı sağ bek Noussair Mazraoui için Alman ekibiyle prensip anlaşmasına vardı.



Haberde, West Ham'ın 16 artı 3.5 milyon euro karşılığında Bayern Münih ile anlaşmaya vardığı ve oyuncuyla da anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanacağı kaydedildi.



Ajax altyapısından yetişen ve 2022 yazında bedelsiz olarak Bayern Münih'e transfer olan Mazraoui, geçen sezon oynadığı 29 resmi maçta 4 asist yaptı.





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